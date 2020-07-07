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Antalya'da su kuyusuna düşen kişi öldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.
|07 Temmuz 2020 10:08
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Antalya'nın Kaş ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cafer Hopa (55), evinin bahçesindeki su kuyusuna sulama motoru indirmek için girdi. Kuyudan çıktığı sırada başını taşa çarpan Hopa, kuyuya düştü.
Çocukları tarafından kuyudan çıkarılan Hopa, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hopa, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Hopa'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bu arada, jandarma ekipleri de Hopa'nın düştüğü su kuyusunda inceleme yaptı.
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