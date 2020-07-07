1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini KDK yardımıyla geri aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Erzurum'da vatandaştan haksız tahsil edilen elektrik faturasının faiziyle geri ödenmesini sağladı.
 07 Temmuz 2020 10:13
Yazdır
Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini KDK yardımıyla geri aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Erzurum'da vatandaştan haksız tahsil edilen elektrik faturasının faiziyle geri ödenmesini sağladı.

Erzurum'da yaşayan bir vatandaşa, "kaçak elektrik kullandığı" gerekçesiyle fazladan elektrik faturası gönderildi. Usulsüz elektrik kullanmadığını savunan vatandaş, fazladan gönderilen faturaların iptal edilmesi, kendisinden tahsil edilen ücretlerin yasal faiziyle iade edilmesi istemiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK uzmanları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve şikayete konu faturaları tahsil eden Aras EDAŞ'la irtibata geçerek konuyu araştırdı.

KDK uzmanlarıyla, kurum ve şirket yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucu, vatandaştan haksız tahsil edilen elektrik faturasının faiziyle geri ödenmesini sağlandı.

KDK'nın kararında, yapılan görüşmeler ve araştırmalar sonucu hazırlanan EPDK'nin ilgili yazısına yer verildi. Yazıda, şikayete konu Kaçak Elektrik Tüketimi Tespit Tutanaklarının ve bu tutanaklara istinaden düzenlenen faturaların, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tanzim edilmediğinden, iptal edilerek tahsil edilen bedellerin ödeme tarihinden itibaren geçerli olacak gecikme zammı ile tüketiciye iade edilmesi gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Kararda, bu yazıya istinaden ARAS EDAŞ'ın, söz konusu faturaları iptal ederek tahsil edilen bedelleri gecikme zammı ile tüketiciye iade ettiği, tarafların uzlaşmaya vardığı belirtidi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisa Büyükşehir, KDK'nin öğretmenler ile ilgili kararına uymadı
30 Haziran 2020 11:43		 Yatırılan fazla primin iadesi için KDK'den tavsiye kararı
28 Haziran 2020 13:14
KDK'den sınavı geçersiz sayılan YDS adayı için tavsiye
27 Haziran 2020 11:15		 KDK, Türkiye'nin virüsle mücadeledeki başarısını dünyaya anlatacak
17 Haziran 2020 13:12
KDK, dörtlük not dönüşüm tablosuna yapılan itirazı karara bağladı
14 Haziran 2020 12:00		 KDK'dan kadın çalışanların talepleri için bürokrasiye uyarı
06 Haziran 2020 11:38
KDK'dan iade olan personelin Akademik Teşvik Ödeneğine dair karar
17 Mayıs 2020 01:03		 Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı
16 Mayıs 2020 10:58
KDK'dan mülakatta elenen adaya ret, bakanlığa da tavsiye kararı
08 Mayıs 2020 11:00		 Üniversitelerdeki tayin sorununu Ombudsman da görmezden geldi!
06 Mayıs 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - Çocuk yardımını, boşanmış eşlerden hangisi alır?11:59 - 'Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede hizmete sunulacak'11:57 - Uzmandan maske uyarısı: Baş ağrısı yapabilir11:45 - Teslim olan terörist ailesi ile görüştürüldü11:43 - 'Tatil dönüşü okul' uyarısı... Mutlaka virüs taşıyan insanlar olacak11:38 - Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
11:30 - CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi11:25 - Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil11:23 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama11:10 - İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek11:10 - Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı11:08 - Kapkaççılar bekçileri geçemedi
11:06 - Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi11:06 - FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı11:06 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı11:00 - GİB, 136 Gelir uzmanının becayişini sağladı10:57 - Gram altın 393 lira seviyelerinde
10:55 - Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
7 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
Taşerondan kadroya geçenlerin toplu sözleşme süreci başlıyor
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
Babası KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle atılmıştı, mahkeme işlemi iptal etti
Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!
Kredide büyük i ndirim. Bugün kredi alsanız ne ödersiniz?
İBB genel sekreteri değişiyor
Kadro vermeyince Rektör hakkında 'mobbing' iddiaları ortaya atıldı
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pufuduk 2
sineklik 1
boyun ağrısı 1
şu anda dinlenen şarkı 3
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 1
Black Panther 1
Özdemir Erdoğan 2
Sıcaklara rağmen çay içmek 2
Başbağlar Katliamı 1
trabzon 2
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam