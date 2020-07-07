Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini KDK yardımıyla geri aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Erzurum'da vatandaştan haksız tahsil edilen elektrik faturasının faiziyle geri ödenmesini sağladı.

Erzurum'da yaşayan bir vatandaşa, "kaçak elektrik kullandığı" gerekçesiyle fazladan elektrik faturası gönderildi. Usulsüz elektrik kullanmadığını savunan vatandaş, fazladan gönderilen faturaların iptal edilmesi, kendisinden tahsil edilen ücretlerin yasal faiziyle iade edilmesi istemiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK uzmanları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve şikayete konu faturaları tahsil eden Aras EDAŞ'la irtibata geçerek konuyu araştırdı.

KDK uzmanlarıyla, kurum ve şirket yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucu, vatandaştan haksız tahsil edilen elektrik faturasının faiziyle geri ödenmesini sağlandı.

KDK'nın kararında, yapılan görüşmeler ve araştırmalar sonucu hazırlanan EPDK'nin ilgili yazısına yer verildi. Yazıda, şikayete konu Kaçak Elektrik Tüketimi Tespit Tutanaklarının ve bu tutanaklara istinaden düzenlenen faturaların, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tanzim edilmediğinden, iptal edilerek tahsil edilen bedellerin ödeme tarihinden itibaren geçerli olacak gecikme zammı ile tüketiciye iade edilmesi gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Kararda, bu yazıya istinaden ARAS EDAŞ'ın, söz konusu faturaları iptal ederek tahsil edilen bedelleri gecikme zammı ile tüketiciye iade ettiği, tarafların uzlaşmaya vardığı belirtidi.