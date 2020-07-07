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Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
Samsun'un Canik ilçesinde astım hastası kişi, dere kenarında ölü bulundu.
|07 Temmuz 2020 10:36
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Astım hastası Dursun Top'tan (31) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Arama çalışmaları başlatılan Top, ilçeye bağlı Yılanlıdere mevkisinde dere kenarında ölü bulundu.
Top'un cenazesi, Canik Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
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