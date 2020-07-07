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Gram altın 393 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 638 lira, Cumhuriyet altını 2.613 liradan satılıyor
 07 Temmuz 2020 10:57
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Gram altın 393 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 393,1 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 393,7 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 393,1 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 638 lira, Cumhuriyet altını da 2.613 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.781,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'deki JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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