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Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
 07 Temmuz 2020 11:06
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Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, "ceza infaz koruma memurları yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 12 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

"Mahrem abiler"in, maiyetindeki infaz koruma, zabit katibi memurları ile irtibatını "hizmet hattı" adı verilen cep telefonu numaralarını kullanmak ve memurları ardışık aramak suretiyle yaptıkları tespit edildi.

Soruşturmanın, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık, ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olması nedeniyle, ülke genelinde tatbiki mümkün ceza infaz kurumları mahrem yapılanmasını ortaya çıkarabilecek nitelik taşıdığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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