CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi
|07 Temmuz 2020 11:30
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim süreçlerinde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından, yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, 06 Temmuz 2019 tarih ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dikkat çekilerek, olası bilgi güvenliği riskleri ve tehditlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla uzaktan eğitim uygulamalarında yerli ve milli ürünlere öncelik tanınmasını istedi.
İŞTE CB YAZISI
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