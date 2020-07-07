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Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yalova'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban domuzu, ayı, çakal ve yaban kedisi görüntüleri yansıdı.
 07 Temmuz 2020 11:38
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Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yalova'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban domuzu, ayı, çakal ve yaban kedisi görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında belirlenen koordinatlara, fotokapanlar kuruldu.

Bu sayede yaban kedisi ve ayı türlerinin takibinin yanı sıra ilde yaban hayatı popülasyonunu belirleme ve envanter çalışmalarının yapılması amaçlandı.

Merkeze bağlı Güneyköy ile Armutlu ilçesinde kurulan fotokapanlarla çakal, ayı, yaban kedisi, tilki, porsuk ve yavrularını emziren yaban domuzu görüntülendi.

Ayrıca görüntülere, bir kişinin hareket halindeki araçtan cep telefonuyla ayının fotoğraflarını çekmesi de yansıdı.
Anadolu Ajansı
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