Teslim olan terörist ailesi ile görüştürüldü
|07 Temmuz 2020 11:45
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Türkiye'nin sınırlarında büyük bir vatan mücadelesi verilirken, yurt içinde de terör örgütündeki çözülmeler sürüyor. Örgütten kaçan, 'devletin şefkatli kollarına' kendini bırakıyor. Hakkari Aktütün'de PKK'lı bir terörist daha, kahraman komandolara teslim oldu. O anlar anbean kameraya yansıdı.
"KORKMA, EMNİYETTESİN"
Görüntülerde "Korkma emniyettesin" denilen teröristin yarı çıplak halde saklandığı yerden çıktığı görüldü. Gözaltına alınan terörist önce yemek yedi, sonrasında aile ile görüştürüldü.
"OĞLUNUZ GELDİ"
Telefon görüşmesi sırasında komandolardan biri teröristin babası ile görüştü. Komando konuşmasında "Cemal Bey, Hakkari'den arıyorum. Size güzel bir haber vermek için aradım. Oğlunuz geldi, sağ salim katıldı. Devletimizin şefkatli ellerine katıldı. Yanımızda, sağlığı sıhhati yerinde." ifadelerini kullandı.
"ASKERLERİN YANINDAYIM"
Sonrasında ağlayarak telefonu alan terörist ise "Tamam. Benim durumum iyidir. Askerlerin yanındayım zaten. Senin durumun nasıl? Olursa çıktığım zaman görüşürüz, baba." dedi. Hakkari'de bir terörist teslim oldu
ÜZERİNDEN BOMBA ÇIKTI
Teröristin işlemlerine devam edildiği belirtilirken; üst aramasında 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi.
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