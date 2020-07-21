4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı

MAHKEMELER YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN 1979 TARİHLİ EK DERSLE İLGİLİ KARARA GÖRE HÜKÜM VERİYORLAR Ek dersle ilgili açılan davalarda mahkemeler; 4.10.1979 tarihli ve 16794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6.6.1979 tarihli ve 7/18202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin, Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kurallara dayanılarak yürürlükte yer almayan ve davanın açıldığı tarih itibariyle hiçbir etkisi olmayacak olan ek dersle ilgili karara atıfta bulunularak hükümler vermiştir.