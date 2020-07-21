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4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin iş sonu tazminatında emsali devlet memurlarına emekli ikramiyesinin geçilemeyeceğini belirtti.
 21 Temmuz 2020 00:03
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4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin iş sonu tazminatıyla ilgili önemli bir görüş yazısı verdi. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, sözleşmeli personele ödenecek iş sonu tazminatının emsali personele 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek azami emekli ikramiyesi tutarını geçemeyeceği şeklinde hüküm yer almaktadır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı MEB'e verdiği örüş yazısında, "İdari büro görevlisi" pozisyonu için emsal unvan olarak Memur unvanlı kadronun; "İdari destek görevlisi" pozisyonu için Hizmetli unvanlı kadronun emsal olarak alınmasını istemiştir.

İşte Strateji ve Bütçe Başkanlığı çok önemli yazısı

Memurlar.Net
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