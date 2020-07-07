Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonu: 2 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
|07 Temmuz 2020 12:58
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonucunda İstanbul'dan bir kişinin terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım sağlayacağı bilgisine ulaşıldı.
Yapılan çalışmada, İstanbul'dan Cizre ilçesine ulaşan şüpheli U.K. polis kontrol noktasında yakalandı.
U.K'nin irtibatlı olduğu S.A. da İdil ilçesinin Ulak köyünde gözaltına alındı. S.A'nın evinde yapılan aramada, bulunan çeşitli dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.
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