Virüs böyle yayılıyor... Maskeler ne kadar işe yarıyor?
Maskelerin virüsün yayılmasını engellediğini gösteren kanıtlara bir yenisi eklendi.
|07 Temmuz 2020 13:05
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