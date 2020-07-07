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MB'den yeni hamle: TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi inecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.
 07 Temmuz 2020 13:39
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MB'den yeni hamle: TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi inecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e düşürecek.

Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Anadolu Ajansı
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