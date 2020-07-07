Artvin'de yangın çıktı... Bir köyün tamamı yandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir köyde yangın çıktı. Çıkan yangında 70 haneli köyün neredeyse tamamı yandı.
|07 Temmuz 2020 13:40
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir köyde yangın çıktı.
Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.
Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 70 hanenin çoğunun yandığını, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.
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