Bugünün teknolojisi: Dijital dönüşüm

Yüzünü geleceğe dönen, dünün deneyimiyle bugünün ihtiyaçları arasında köprü kuran Dijital Dönüşüm, modern insanın hayatını kolaylaştırıyor. Bu kolaylık beraberinde hızı, tasarrufu ve güvenilirliği getiriyor. Peki şimdi, kim korkar Dijital Dönüşüm'den?

Her çağ kendi kavramlarını yaratır. 18. yüzyıl Avrupası'nda geçimini topraktan sağlayan, akşam sırtında orağıyla eve gelip gaz lambasının aydınlattığı sofranın başına geçen bir aile babasına; onu bekleyen gelecek yüzyıldan bahsedecek olsak gözleri fal taşı gibi açılır. Şeker, çay ve kahvenin artık lüks tüketim maddesi olmayacağını, endüstri devriminin yaşanacağını, teknolojinin dur durak bilmeden gelişeceğini hatta artık onun yaptığı kas gücü gerektiren tüm işleri buharlı makinelerin yapacağını söylesek kulaklarına inanamaz. Heraclitus "Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir" sözünü ederken içinde bulunduğumuz dijital çağı hayal eder miydi bilinmez ama değişim günümüzün en değerli kelimelerinden biri. İhtiyaçlar değiştikçe kendine yepyeni formlar bulan dijital dünya herkes için rengarenk çözümler arıyor. Bu arayış beraberinde big datayı (büyük veri) oluştururken; bu datanın korunması, aktarılması, hızla depolanması dijital dönüşüm kavramını doğuruyor.

Günümüz insanı teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekle kalmıyor, bu değişimin birer parçası haline dönüşüyor. Teknolojiye yön veriyor. İsteklerini çok iyi analiz edip; beklentilerini bu yönde belirliyor. İhtiyaçlarını interneti kullanarak e-ticaret sitelerinden satın alan, güvenli ödeme yöntemleri kullanan, artık kağıtların, dosyaların, istiflenen belgelerin arasında kaybolmak yerine daha doğa dostu, hızlı ve basitleştirilmiş saklama yöntemleri kullanan modern insan... Deniz aşırı ülkeleri birbirine bağlayan, kıtalar arasında toplantılar gerçekleştirip belgeleri imzalayan, oturma odasını bir dakika içinde yirmi kişilik bir toplantı salonuna dönüştüren modern insanına bu yeni kimliği Dijital Dönüşüm kazandırdı. Bu kazanç sürdürülebilir, geliştirilebilir ve kişiselleştirebilir olma yönüyle hem zengin hem de biricik.

Dijital Dönüşüm'ü benimseyen ve sunduğu hizmet ve çözümler ile geliştiren, bilişim sektörünün iddialı oyuncularından biri olan ARTEK Grup Bilişim çağımız için objektif bir örnek olma niteliği taşıyor. %100 milli sermayeyle, başkent Ankara'da 2011 yılında kurulan ARTEK, daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz felsefesini benimseyerek bilişim teknolojileri arasında hemen göze çarpıyor. HP Platinum Partneri olan ARTEK, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, fayda ve verim artıracak projeleri oluşturmakta; donanım ve yazılım özelinde etkin çözümler sunuyor. Tüm bilişim sürecini doğru altyapı çözümleri ile biraraya getiren ARTEK, günümüzün en önemli problemi güvenlik konusuna özel tasarlanmış HP ürünlerini ve teknolojilerini kullanarak çözüm bulmakta, kurumların karşılayacağı potansiyel tehditleri ortadan kaldırmaktadır. Dijital Dönüşüm'üm tüm süreçlerini sorunsuz şekilde yürüten ARTEK Grup Bilişim özellikle Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklere verdiği hizmetle de kendinden sıkça söz ettirmektedir. Bitirmiş olduğu başarılı projelerin sayısı, deneyimli ekibi ve trendlerin hızlı bir şekilde uygulanmasını başaran ARTEK, dijital dönüşüm konusunda güçlü bir referans olmaya devam edecektir.

Dijital Dönüşüm karşı konulamaz şekilde yükseliyor! Bu yükseliş beraberinde yeni teknoloji ve iş yapış modelleri de getiriyor. Verim artışı, doğru teknolojik yapıyı kullanarak kalıcı olma, kısa ve kolay yol haritaları, akılcıl çözüm ve yönlendirmelerle Dijital Dönüşüm'den korkmamıza gerek kalmıyor! Ama tabii en önemlisi doğru bilişim şirketiyle çalışmak. Fark yaratmak için teknolojisiz kalmayın! Dijital çağın yeni kavramlarıyla siz de tanışın.

Bilgi teknolojileri alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve verimliliğini artırmak amacıyla, deneyimli ve yetkin ekibimizle bilişim teknolojileri alanında öncü çözümleri ve hizmetleriyle, fark yaratan uzmanlıklarıyla, Türkiye'de önemli bir paydaş, uluslararası pazarda söz sahibiyiz. Bu başarıyı yönettiğimiz her projede en uygun tasarım, çözüm ve servis desteğini sağlamakla taçlandırmaktayız.