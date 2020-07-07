FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' 6 yıl 10 ay hapis
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt evlerinde kaldığı ve 'Bölge talebe mesulü' olduğu iddialarıyla tutuksuz yargılanan Emine A., 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|07 Temmuz 2020 14:15
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Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Emine A., hazır bulundu. Örgüt evlerinde kaldığı ve örgütün sözde 'Bölge talebe mesulü' olduğu iddialarıyla yargılanan Emine A., "Örgütle hiçbir alakam yok. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Evlerinde kaldım ama yönetici pozisyonum yoktu. Tanık ifadelerini kabul etmiyorum" dedi.
2 tanığın dinlendiği davada, mahkeme heyeti tutuksuz sanık Emine A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini göz önüne alarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
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