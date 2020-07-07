1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakaların arttığı ilde 'Mahalle Pandemi Kurulu' oluşturulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Şu anda Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldık. Burada okul müdürü, muhtar, cami imamı, o mahalleye dair bütün kanaat önderleri, bir de sivil toplum vereceğiz. Çünkü herkes Validen bekliyor, herkes birinin başına zabıta ve polis koymasını bekliyor. Böyle bir şey yok
 07 Temmuz 2020 14:22
Yazdır

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldıklarını bildirdi.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Ulaşım ve Vatandaş Odaklı Akıllı Kentler Uygulamaları" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede olağanüstü gayret gösterildiğini söyledi.

Gaziantep'in metrekareye düşen insan yoğunluğunda Moskova ile yarıştığını dile getiren Şahin, açık alanlarla ilgili merkezde ciddi bir sıkışmanın olduğunu belirtti.

- "Zihinleri düzeltmemiz gerekiyor"

Fatma Şahin, ilaç ve aşı bulunana kadar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yeni normalin şehrimizde olduğu gibi ülkemizde de her şey normal anlaşıldı. Aşırı sosyal şehrimiz var her şeyi birlikte yapmaya alışmış bir yaşam şeklimiz var. En büyük sorun kafaları, zihinlerin değiştirmek, Ağrı Dağı'nı oynatmak kadar zor. Ben her gün mahallelere gidiyorum. Mazeret olarak 'başkanım maskem yok, maske bulamıyorum, maske pahalı' demesinler diye 15 günde 15 milyon maske diye olağanüstü bir işi tam bir Gaziantep modeliyle başardık. Bu çok bütçemiz, çok paramız olduğu için değil, insana kıymet verip onların yaşam kalitesini artırıp ve ihtiyacını gidermekti. Kapı kapı da evlerine dağıtıyoruz. Allah için ya çantasında ya kolunda ya çenesinin altında taşınıyor. Ondan sonra 'Bak dikkat etmezseniz yarın çok daha büyük sorun yaşarız' diye örnek verdiğimde başka türlü anlaşılıyor. O yüzden zihinleri düzeltmemiz gerekiyor. Yoksa herkes Allah için bütün belediyeler, sağlık kurulundaki herkes elinden geleni yaptı."

- "Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldık"

Kovid-19 ile mücadele noktasında herkesin katılımcı olduğu yeni bir çalışma modelini hayata geçireceklerini söyleyen Şahin, "Şu anda Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldık. Burada okul müdürü, muhtar, cami imamı, o mahalleye dair bütün kanaat önderleri, bir de sivil toplum vereceğiz. Çünkü herkes validen bekliyor, herkes birinin başına zabıta ve polis koymasını bekliyor. Böyle bir şey yok. Yaşam alışkanlığını bir defa tartması lazım. Bu konuda da gayret gösteriyoruz. Ben, birlikte başaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin, insanlarının toplu şekilde kapalı alanda bulunmaması gerektiğine dikkati çekerek kentin 5 yerinde açık alanlarda nikah kıyılması için çalışma yaptıklarını ve ilk nikahın da cuma günü kıyılacağını söyledi.

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz de alanlarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gıda'da bilim kurulu oluşturuluyor
08 Temmuz 2020 06:50		 Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
08 Temmuz 2020 01:06
Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
08 Temmuz 2020 00:58		 Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza
07 Temmuz 2020 22:49
Yargıtay'da 8 daire kapatılıyor
07 Temmuz 2020 22:46		 Ankara ve 5 ilde asker uğurlama törenlerine yasak geldi
07 Temmuz 2020 22:01
Bisikletliye 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi
07 Temmuz 2020 20:43		 Askeri sadece 1. derece yakını uğurlayacak
07 Temmuz 2020 20:33
Formasyon belgesi olanlar için MEB'den düzenleme
07 Temmuz 2020 19:01		 Dört ilden yeni karantina uygulaması haberleri geldi
07 Temmuz 2020 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:08 - TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı06:40 - CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Asıl küresel savaş internette01:42 - AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!01:32 - CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
01:26 - Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda01:06 - Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu00:58 - Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu00:50 - Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı00:10 - ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?00:01 - 2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
00:00 - 8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı23:58 - Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu23:32 - PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü22:54 - Yüzyılın cerrahı 95'inci yaşını 10 bin cerrahla kutladı
22:52 - Kene tehlikesine karşı açık renk kıyafet önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?
AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!
Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper bulaştırıcılar 2
kadına şiddet 2
cansız manken satışlarındaki artış 1
bunaltıcı sıcaklar 1
bay yanlış 1
Cansız manken 1
trabzon 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
parmağı ağzında kalmak 1
gaziantep 1
SON İLANLAR
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Müze Müdürlüğü Geçici 40 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza 4 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam