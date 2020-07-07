Ağrılılar maske yasağına ilk gün hazırlıksız yakalandı
|07 Temmuz 2020 14:47
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Ağrı'da korona virüsle mücadele kapsamında kent genelinde alınan maske takma zorunluluğu başladı.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kent genelinde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Kentte maske takma zorunluluğunun ilk gününde maskesiz vatandaşların çokluğu dikkat çekti.
'Bizim sağlığımız için önemli bir karar'
Kentte getirilen maske takma zorunluğunu olumlu karşılayan esnaf ve vatandaşlar, herkesin Valilikçe salgın döneminde halk sağlığının korunması amacıyla alınan kararlara uymalarını isterken, esnaf Serhat Akçay: "Valiliğimizin aldığı karar doğru bir karar. Sağlığımız için çok önemli. Ama insanlarımızı pek umursamıyor. Vak'alar git gide artıyor. İnsanlarımızın maske takması lazım" dedi.
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