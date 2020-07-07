1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zorla evlendirildiğini söyleyip polisi aramıştı, ifadesini değiştirdi

Adana'da, 5 aydır nişanlı olduğu damat adayı ile nikah günü almak için geldiği nikah dairesinden polisi arayarak, zorla evlendirildiğini söyleyen, emniyetteki ifadesinde ise "Benim askerde sevdiğim var. Üç ay sonra askerden gelecek. Annemin istediği kişiyle evlenmek istemediğim için, polisi, bana yardım etmesi için aradım" dediği öğrenilen Ceylan Beyazkaya (19), ifadesini değiştirerek, polisi kendisinin aramadığını, zorla evlendirilmediğini öne sürüp, o gün ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.
 07 Temmuz 2020 15:04
Yazdır
Zorla evlendirildiğini söyleyip polisi aramıştı, ifadesini değiştirdi

Seyhan Belediyesi nikah dairesine, 30 Haziran'da, 5 aydır nişanlı olduğu adı açıklanmayan damat adayı ile nikah günü almak için gelen Ceylan Beyazkaya, cep telefonundan polisi arayarak, "Zorla evlendiriliyorum" dedi. Bunun üzerine nikah dairesine gelen polis ekipleri, beraberinde ailesi de olan Beyazkaya'yı alıp, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürdü. Polis merkezine gelen genç kızın ailesi ise, kızlarını zorla evlendirmediklerini, Ceylan Beyazyaka'nın nikahtan sonra İstanbul'da yaşamayı kabul etmediği için bu yönde ihbarda bulunmuş olabileceğini öne sürdü.

SEVDİĞİM ASKERDE

Polis merkezinde ifadesi alınan Ceylan Beyazkaya'nın, ifadesinde, annesinin söz verdiği ailenin oğlu ile 5 ay önce nişanladığını, 3 gün sonra düğün yapılacağını anlatarak, "Benim askerde sevdiğim var. Üç ay sonra askerden gelecek. Annemin istediği kişiyle evlenmek istemediğim için, polisi, bana yardım etmesi için aradım. Ben sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Eğer annem bu evlilikten vazgeçmezse, sığınma evine gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Ceylan Beyazkaya'nın ailesi de kızlarını evlendirmekten vazgeçti. Beyazkaya, ailesinden şikayetçi olmazken, sığınma evine gitmek de istemedi. Bunun üzerine polis merkezinde yapılan görüşmenin ardından Ceylan Beyazkaya ve ailesi, eve birlikte döndü.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: 'NE SÖYLEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Olaydan bir gün sonra yeniden polis merkezine giden Ceylan Beyazkaya ifadesini değiştirerek, annesinin kendisini zorla evlendirdiği yönündeki ifadeyi olayın korkusuyla verdiğini söyledi. Bozkaya'nın ifadesinde, "Nikah günü arkadaşlarıma kötü olduğumu, rahatsızlandığımı söylemiştim. Arkadaşlarımdan biri söylediğimi yanlış anlayarak, evlenmek istemediğimi düşünüp polisi aramış olabilir. Nikah salonunda karşımda bir anda polisi görünce ve yaşadığım psikolojiden dolayı ne dediğimi hatırlamıyorum. Benim ailemle ve nişanlımla aramda bir problem yok. Onlardan şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

'KIZIMIN EVLENMEK İSTEMEDİĞİNİ POLİSTEN ÖĞRENDİM'

İfadesinde, kızına hiçbir zaman baskı yapmadığını, her şeyin kendi rızasıyla olduğunu öne süren anne A.B. ise, "Kızım, 6 ay önce kendi isteğiyle uzaktan akrabam olan M.T. ile nişanlandı. Nikah günü kızım polisi aramış ve zorla evlendirildiği söylemiş. Suçlamaları kabul etmiyorum. Polisler geldiğinde kızımın evlenmek istemediğini öğrendim" dediği öne sürüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu
07 Temmuz 2020 23:58		 Başkent'te EGO otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
07 Temmuz 2020 22:14
Samsun'da 2 doktor saldırıya uğradı
07 Temmuz 2020 20:54		 Kocaeli'de denizde boğulan polis memuru toprağa verildi
07 Temmuz 2020 18:07
Küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan kişi gözaltına alındı
07 Temmuz 2020 17:16		 Emniyet müdürlüğü önünde tartıştığı kadını silahla vuran şüpheli tutuklandı
07 Temmuz 2020 17:06
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'uyuşturucuya geçit yok' mesajı
07 Temmuz 2020 15:26		 CHP Batman İl Başkanı Taksim'de kapkaça uğradı
07 Temmuz 2020 14:05
Kapkaççılar bekçileri geçemedi
07 Temmuz 2020 11:08		 Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi
07 Temmuz 2020 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:08 - TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı06:50 - Gıda'da bilim kurulu oluşturuluyor06:40 - CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Asıl küresel savaş internette01:42 - AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!
01:32 - CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı01:26 - Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda01:06 - Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu00:58 - Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu00:50 - Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı00:10 - ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?
00:01 - 2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri00:00 - 8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı23:58 - Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu23:32 - PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü
22:54 - Yüzyılın cerrahı 95'inci yaşını 10 bin cerrahla kutladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?
AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!
Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
gaziantep 1
kılçık 1
kadına şiddet 2
parmağı ağzında kalmak 1
tamirat işlerinden anlayan erkek 1
başından atmak 1
şu anda dinlenen şarkı 2
gelibolu'da 450 hektarlık alanın kül olması 1
sela 1
SON İLANLAR
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Müze Müdürlüğü Geçici 40 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza 4 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam