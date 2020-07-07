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Virüs çocukların okula dönmesine engel mi?

İngiltere'deki yetkililer, son altı ay boyunca yeni tip corona virüs pandemisinin seyrini izlemelerinin ardından çocukların Covid-19'dan ciddi olarak hastalanma ya da ölme risklerinin çok düşük olduğunu belirterek, salgının onların okula gitmesine engel olmadığını açıkladı.
 07 Temmuz 2020 15:07
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Virüs çocukların okula dönmesine engel mi?

İngiltere'de daha önce yeni tip corona virüse karşı yüksek risk altında bulunduğu açıklanan 93 bin çocuğuna uygulanan kalkanlama programı kaldırılıyor. Söz konusu program çocukların evlerinden dışarı çıkmamalarını kapsıyordu. Ancak, ülkede sağlık yetkileri yaptıkları incelemelerin ardından çocukların Covid-19'dan ciddi bir şekilde enfekte olmalarının ya da ölmelerinin riskinin çok düşük olduğunu açıklayarak, salgının onların okula dönemleri için bir engel taşımadığını bildirdi.

93 BİN ÇOCUĞA UYGULANAN KALKANLAMA PROGRAMINA SON VERİLİYOR

Bu kapsamda, İngiltere'deki doktorların söz konusu 93 bin çocuktan sadece serebral palsi, astım, böbrek hastalığı, diabet, epilepsi gibi kronik hastalığı bulunanları hariç tutması ve geri kalanını listeden çıkarması bekleniyor.

"4 AYDA 20 YAŞ ALTINDAKİ YALNIZCA 20 KİŞİ COVİD-19'DAN ÖLDÜ"

Diğer taraftan, İngiltere Ulusal Sağlık Ensititüsü'nün verilerinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin yalnızca yüzde 0,07'sinin 20 yaş altında olduğu açıklandı. Bu durum İngiltere'de pandeminin başladığı son 4 ayda yalnızca 20 yaş altındaki 20 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

İngiltere Tıptan Sorumlu Bakan Yardımcısı Doktor Jenny Harries, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukların evde kalması ve yaşıtlarıyla iltişim kuraması sonucunda yaşayacağı problemleri hafife alamayız. Yaptığımız çalışmalarda kanıtlar çocukların Covid-19 karşı onların okula gitmelerini engeleyecek ciddi bir risk altında olmadığını gördük. Bu nedenle Temmuz sonu itibariyle kalkanlama programına son vereceğiz. Ancak, hala endişesi olan ebeveynlerin riski doktorlarıyla birlikte değerlendirmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de anaokulları ve ilkokullar 1 Haziran itibariyle kademeli olarak açılmaya başladı. Ancak, tüm okulların ne zaman açılacağı faaliyete başlayacağı hala ülkede bir tartışma konusu. Öte yandan, ülkede şu ana kadar 285 bini aşkın Covid-19 vakası ve taklaşık 45 bin ölüm bildirildi.
NTV
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