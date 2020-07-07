Aynı gün dünya evine giren kardeşler birbirinin nikah şahidi de oldu

Ordu'da aynı gün evlenen kardeşler, birbirine nikah şahitliği yaptı.

Harun Beğen ve Gizem Kepir hayatlarını birleştirme kararı aldı. Harun Beğen'in kız kardeşi Hülya Beğen de Ramazan Alkaptan ile evlilik kararı alınca iki kardeş nikah tarihi olarak aynı günü tercih etti.

Altınordu Belediyesi evlendirme memurluğuna müracaat eden çiftlerin nikahını, Belediye Başkanı Aşkın Tören kıydı. Aynı gün evlenen çiftler, birbirlerini nikah şahidi olarak da belirledi.

Başkan Tören, nikahın ardından yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir nikah kıydığını söyledi.

Böylesi özel bir günde iki kardeşi iki ayrı nikah akdiyle bir programda evlendirmiş olduklarını belirten Tören, çiftlere mutluluk diledi.

Tören, şunları kaydetti:

"Bu özel günde genç çiftlerimize huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerken, onları bugünlere getiren eli öpülesi ailelerine de göz aydınlığı diliyorum. Aile olmak önemlidir çünkü aile toplumun temel direğidir. Aile olmak kadar aile kalmak daha da önemlidir. Haklı olunsa bile susulacak, karşılaşılabilecek zorluklarda birbirlerine omuz verecekleri günler kendilerini bekliyor. Çiftlerimizi tebrik eder, ömür boyu huzur ve mutluluk dilerim."