İran'da düğüne katılan 200 kişi koronavirüse yakalandı
|07 Temmuz 2020 15:32
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İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bir düğüne katılan 200 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı ve bunlardan 5'inin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siraceddin Arifniya, İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) yaptığı açıklamada Günbedi Kavus, Akkale, Kalale ve Minudeşt hastanelerinin artık Kovid-19 hastalarına cevap veremediğini ve bu 4 şehirde tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyledi.
Düğün merasimleri ve diğer toplu etkinliklere karşı daha sert tedbirler alınmasını isteyen Arifniya, düğün törenlerinin ardından eyaletteki Kovid-19 hastalarının 3 katına çıktığını ifade etti.
Günbedi Kavus ilçesine bağlı Taşlıburun bölgesinde iki hafta önce bir düğün törenine katılan 200 kişiye Kovid-19 bulaştığını aktaran Arifniya, bunlardan 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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