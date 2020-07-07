Bakan Selçuk'tan, Gelibolu ağaçları anısına fidan dikme çağrısı
|07 Temmuz 2020 15:39
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesapları üzerinden 'Gelibolu'ya selam' başlık etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Başta yaz tatilinde olan öğrenciler olmak üzere tüm Türkiye'yi Gelibolu ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet eden Selçuk, paylaşımında, "Nerede olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa. Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Nerde olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa...Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 7, 2020
Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum.
#Geliboluyaselam pic.twitter.com/E0djjysXDi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
08 Temmuz 2020 06:30
|Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı
07 Temmuz 2020 23:59
|Kene tehlikesine karşı açık renk kıyafet önerisi
07 Temmuz 2020 22:52
|Meteorolojiden Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı
07 Temmuz 2020 22:48
|'Bu hastalık kontrol dışı ve ölebileceğimi hissettim'
07 Temmuz 2020 21:26
|Deniz'de boğulan polis memuru, toprağa verildi
07 Temmuz 2020 21:12
|Koronadan öldüğü söylenen adamı görenler şaşırıyor!
07 Temmuz 2020 21:03
|Koronavirüsü yenen başkan ilçe sakinlerini bilinçlendiriyor
07 Temmuz 2020 21:01
|'Osmanlı belgelerindeki Kuveyt' kitap haline getirildi
07 Temmuz 2020 20:05
|'Marmara Denizi'de bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var'
07 Temmuz 2020 19:47