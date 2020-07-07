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Hastanelerde alınacak virüs önlemleri güncellendi

Sağlık Bakanlığı'nca 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları, zorunlu olmadıkça yüksek riskli bölgelere seyahat etmeyecek.
 07 Temmuz 2020 15:42
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Hastanelerde alınacak virüs önlemleri güncellendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'Covid-19 kapsamında E2 ve E3 grubu ilçe devlet hastanelerinde (entegre hastane) alınması gereken önlemler', 'Covid-19 kapsamında ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı kuruluşlarında alınması gereken önlemler', 'Covid-19 kapsamında sağlıklı hayat merkezlerinde alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi.

'RİSKLİ BÖLGELERE SEYAHAT ETMEYECEK'

Buna göre, entegre hastanelerde, koronavirüs pandemisi sırasında verilen eğitimler güncellenerek sürdürülecek. Eğitimler mümkünse çevrimiçi (online) yapılacak, kayıt altına alınacak ve Sağlık Bakanlığı materyallerine uygun olacak. Hastane aciline başvuran hastalar için gerekli tedbirler alınarak yoğunluk oluşması engellenecek. Bekleme alanlarındaki gazete, dergi, broşür, kalem ve kitap gibi eşyalar kaldırılacak. Hastane bünyesinde hizmet sunan diş polikliniğine/uzman aile hekimi polikliniğine başvuran hastalar genel alanlarda kalabalık oluşturmaması için ayrı olarak kabul edilecek. Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediatrik hastalar, özel gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmeyecek. Pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları zorunlu olmadıkça yüksek riskli bölgelere seyahat etmeyecek. Kurumlarda her gün düzenli olarak temizlik yapılacak. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecek.

'BİRDEN FAZLA REFAKATÇİ KABUL EDİLMEYECEK'

İlçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı kuruluşlarında, kurumlara alınacak kişi sayısı, bekleme alanı büyüklüğüne göre her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde belirlenmeli, belirlenen sayıda kişi içeri alınacak. Sosyal alanlarda masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde düzenleme yapılacak. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin en fazla 3'te 1'i sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Kuruma kişilerin tek başlarına girmeleri sağlanacak. Engelli kişiler veya 18 yaş altı ya da 65 yaş üstü bireyler için birden fazla refakatçi kabul

edilmeyecek.

'DANIŞMANIN GÜNLÜK VAKA SAYISI 6'YI GEÇMEYECEK'

Sağlıklı hayat merkezleri, İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip ederek hizmetlerini planlacak. SHM'de diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve fizyoterapi danışmanlık birimlerine gelen danışanlar ile Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Odasına danışmanlık veya uygulama hizmeti almaya gelenler ile danışmanlar sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilecek ve görüşmeler esnasında maske takılmaya devam edilecek. Psikososyal görüşmeler en kısa sürede yapılmalı, görüşme aralarında odanın penceresi açılarak havalandırılması sağlanacak. Sık dokunulan yüzeyler uygun şekilde temizlenecek. Psikososyal danışmanlıkta bir danışmanın günlük vaka sayısı 6'yı geçmeyecek. Fizyoterapist ile fiziksel aktivite ve egzersiz salonu kullanımı bireysel danışmanlık şeklinde olacak, toplu seanslar yapılmayacak. Hamileler, yaşlılar, engelliler, bebekler ve çocuklara yapılan muayene ve verilen danışmanlık hizmetlerinde birden fazla refakatçi bulunmayacak.
DHA
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