Meteorolojiden o il için sağanak ve dolu uyarısı
Bolu'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.
|07 Temmuz 2020 16:16
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Bolu'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak ve dolu öngörülüyor.
Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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