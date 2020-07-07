Meteorolojiden iki bölgeye 'kuvvetli yağış' uyarısı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.