Kılıçdaroğlu, bayram ikramiyesine 500 lira zam istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılacak TBMM Başkanlığı seçimi öncesi partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 1000 lira olarak belirlenmişti. CHP Lideri, ödenecek tutarı az bularak emeklilere çağrıda bulundu.

"BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN 1000 TL"

Kılıçdaroğlu, "Emeklilere sesleniyorum; Hala bu iktidara oy mu vereceksiniz? Bayram ikramiyesi neden 1.000 TL. En az 1.500 TL isteyin, sizin hakkınız. Yıllarca alın teri döktünüz, bu ülke kalkınsın diye. Bu devlet size baksın biraz." ifadelerini kullandı.