1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu, bayram ikramiyesine 500 lira zam istedi

Emeklilere ödenecek olan 1000 lira bayram ikramiyesini az bulan Kılıçdaroğlu, emeklilere seslenerek "en az 1.500 isteyin" dedi.
 07 Temmuz 2020 16:39
Yazdır
Kılıçdaroğlu, bayram ikramiyesine 500 lira zam istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılacak TBMM Başkanlığı seçimi öncesi partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 1000 lira olarak belirlenmişti. CHP Lideri, ödenecek tutarı az bularak emeklilere çağrıda bulundu.

"BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN 1000 TL"

Kılıçdaroğlu, "Emeklilere sesleniyorum; Hala bu iktidara oy mu vereceksiniz? Bayram ikramiyesi neden 1.000 TL. En az 1.500 TL isteyin, sizin hakkınız. Yıllarca alın teri döktünüz, bu ülke kalkınsın diye. Bu devlet size baksın biraz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
38 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı
08 Temmuz 2020 07:08		 CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı
08 Temmuz 2020 06:40
CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
08 Temmuz 2020 01:32		 Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
08 Temmuz 2020 01:26
8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Temmuz 2020 00:00		 PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü
07 Temmuz 2020 23:32
MSB: Türk-Rus 20'inci ortak devriyesi icra edildi
07 Temmuz 2020 21:53		 Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki
07 Temmuz 2020 21:45
Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüştü
07 Temmuz 2020 20:45		 Pekcan: Ekonomik tabloda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık
07 Temmuz 2020 18:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:10 - Maya ve un rafta kaldı07:08 - TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı06:50 - Gıda'da bilim kurulu oluşturuluyor06:40 - CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Asıl küresel savaş internette
01:42 - AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!01:32 - CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı01:26 - Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda01:06 - Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu00:58 - Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu00:50 - Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
00:10 - ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?00:01 - 2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri00:00 - 8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı23:58 - Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu
23:32 - PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?
AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!
Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamirat işlerinden anlayan erkek 1
Cansız manken 1
ennio morricone 1
şu anda dinlenen şarkı 2
küpe takan erkek 3
Bunlar iyi günlerimiz olabilir 3
gelibolu'da 450 hektarlık alanın kül olması 1
parmağı ağzında kalmak 1
kılçık 1
sineklik 1
SON İLANLAR
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Müze Müdürlüğü Geçici 40 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza 4 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam