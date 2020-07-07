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Ak Partili Turan: Barolarla ilgili teklif reform niteliğinde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: (Barolarla ilgili kanun teklifi) İddia edildiği gibi bir talimat ürünü değil, Cumhur İttifakı'nın büyük bir özveriyle hazırladığı, tüm ilgililerden görüş aldığı, STK'lerin kanaatlerini değerlendirdiği reform niteliğinde bir tekliftir
 07 Temmuz 2020 16:55
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Ak Partili Turan: Barolarla ilgili teklif reform niteliğinde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara ilişkin düzenlemenin iddia edildiği gibi bir talimat ürünü olmadığını belirterek "İki kıymetli partinin Cumhur İttifakı'nın büyük bir özveriyle hazırladığı, tüm ilgililerden görüş aldığı, STK'lerin kanaatlerini değerlendirdiği reform niteliğinde bir tekliftir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te 33 sivilin teröristlerce katledilmesinin 27. yılı olduğuna işaret ederek PKK terör örgütünü nefretle lanetlediklerini söyledi.

Gelibolu'nun Ilgardere ile Eceabat'ın Yalova köylerinin yakınında çıkan yangına ilişkin Dervişoğlu, "Köylülerin geçim kaynağı olan zeytinliklerin yanması sonucu oluşan mağduriyetlerin giderilmesini hükümetten talep ediyoruz. Olayın en ince ayrıntısına kadar araştırılmasını ve terör bağlantılı olup olmadığın ortaya çıkarılmasını takip edeceğiz." diye konuştu.

- "Fabrikadaki eski patlamalar da soruşturma kapsamında değerlendirilsin"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Başbağlar katliamında ölenleri andığını belirterek, terör örgütü PKK'yı lanetlediğini dile getirdi.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya yönelik Akçay, 17 Ağustos 2019, 29 Eylül 2019, 11 Şubat 2011, 14 Aralık 2014 ve 27 Ocak 2018 tarihlerinde aynı fabrikada meydana gelen patlamaların da bu soruşturma kapsamında değerlendirilmesini istedi.

- "Silinen, insanlığın hafızasıdır"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Başbağlar katliamına işaret ederek kalıcı toplumsal bir barışın inşası için katliamın aydınlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Batman'da Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi Hasankeyf ilçesinin yeni ve eski görüntülerini göstererek, tarihi eserlerin, yeni yerine taşınmasını eleştiren Oluç, "12 bin yıllık bir tarih, onlarca medeniyet ve silinen, insanlığın hafızasıdır. Orada yaşanan kültürel bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.

- "Bu teklif, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan paranın, verdikleri soru önergesine aldıkları cevapla azaldığını öğrendiklerini anlatarak "Pandemi döneminde bu parayı vermeyen iktidarı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişikliğin, hırsın ve kavganın sonucu olarak ortaya çıktığını, baroları siyasallaştıracağını savunan Özkoç, "Bu teklif, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet, ülkeyi bölme ve parçalama yolunda atılan bir adımdır." diye konuştu.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Özkoç, belediye başkanlarının, ruhsatı geçersiz olan bu fabrikaların kurulmasına nasıl izin verdiğini sordu. Özkoç, işçilerin "Bu malzemeler patlayacak" uyarısı yaptığını ifade ederek Sakarya'daki kazanın sorumluları ve mağdurlarının birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini belirtti. Özkoç, "Onun arkasında MÜSİAD'cılar olabilir ama milletimizin arkasında vekilleri, TBMM ve biz varız." diye konuştu.

- "Reform niteliğinde bir tekliftir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 27. Dönem ikinci devre başkanlık ve divanın seçimini gerçekleşeceğini hatırlatarak "Sorunsuz, anayasaya uygun bir seçim olmasını ümit ediyorum ve tüm adaylara başarılar diliyorum." dedi.

Ilgardere ile Yalova köylerinin yakınında çıkan yangına ilişkin Turan, ilk andan itibaren tüm yetkililerin alanda olduğunu ve yangının sabaha karşı söndürüldüğünü anlattı.

Başbağlar katliamının yıl dönümünü işaret eden Turan, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetlediklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un "Bu teklif, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ihanet" sözlerine ise Turan, "İddia edildiği gibi bir talimat ürünü değil, iki kıymetli partinin Cumhur İttifakı'nın büyük bir özveriyle hazırladığı, tüm ilgililerden görüş aldığı, STK'lerin kanaatlerini değerlendirdiği reform niteliğinde bir tekliftir." karşılığını verdi.

Genel Kurulda, ayrıca İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün Denizli'de Altınova adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin kanun teklifinin, doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

Genel Kurulda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi yapılıyor.
Anadolu Ajansı
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