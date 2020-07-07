Bakanlıktan 'zorla sigara içirme' görüntülerine açıklama
|07 Temmuz 2020 17:28
|Yazdır
Bakanlık, "Canlı yayında kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı" başlıklı haberler ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Çocukların üstün yararını gözeterek her türlü kötü alışkanlığa karşı mücadelenin Bakanlıkça sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu videonun sosyal medyada yer almasının hemen ardından Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde adres tespiti yapılmasının sağlandığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti verilmektedir. İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellemesine yönelik çalışmalar da bu konuda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile birlikte yürütülmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü davranış ve girişimin karşısındayız."Küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan kişi gözaltına alındı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
08 Temmuz 2020 06:30
|Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı
07 Temmuz 2020 23:59
|Kene tehlikesine karşı açık renk kıyafet önerisi
07 Temmuz 2020 22:52
|Meteorolojiden Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı
07 Temmuz 2020 22:48
|'Bu hastalık kontrol dışı ve ölebileceğimi hissettim'
07 Temmuz 2020 21:26
|Deniz'de boğulan polis memuru, toprağa verildi
07 Temmuz 2020 21:12
|Koronadan öldüğü söylenen adamı görenler şaşırıyor!
07 Temmuz 2020 21:03
|Koronavirüsü yenen başkan ilçe sakinlerini bilinçlendiriyor
07 Temmuz 2020 21:01
|'Osmanlı belgelerindeki Kuveyt' kitap haline getirildi
07 Temmuz 2020 20:05
|'Marmara Denizi'de bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var'
07 Temmuz 2020 19:47