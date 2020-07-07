1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava

Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
 07 Temmuz 2020 17:38
Yazdır

Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bir televizyon programında 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler gerekçesiyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gezen ve Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1'er yıl 2'şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Olayın Geçmişi

Bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 24 Aralık 2018 tarihinde polis eşliğinde adliyeye getirilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Karardan 1 ay sonra savcılık, sanatçılar hakkında verilen adli kontrol kararını resen kaldırmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
08 Temmuz 2020 00:50		 Dink Vakfı'nı tehdit sanığına üç ayrı suçtan iddianame
07 Temmuz 2020 22:36
Sigara içirilen küçük çocuğa ilişkin savcılıktan açıklama
07 Temmuz 2020 19:55		 'Bataklık Operasyonu' kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı
07 Temmuz 2020 17:57
Havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında savcılıktan açıklama
07 Temmuz 2020 16:36		 Başsavcılık 'Arya' ismiyle yapılan paylaşım hakkında takipsizlik iddialarını yalanladı
07 Temmuz 2020 12:25
Sevda Noyan soruşturmasında yetkisizlik kararı!
06 Temmuz 2020 19:11		 Dolandırıcılıktan yargılanan savcıya, rüşvetten suç duyurusu
06 Temmuz 2020 18:57
Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 4'e yükseldi
05 Temmuz 2020 20:20		 Savcıya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı
04 Temmuz 2020 23:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:10 - Maya ve un rafta kaldı07:08 - TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı06:50 - Gıda'da bilim kurulu oluşturuluyor06:40 - CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Asıl küresel savaş internette
01:42 - AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!01:32 - CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı01:26 - Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda01:06 - Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu00:58 - Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu00:50 - Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
00:10 - ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?00:01 - 2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri00:00 - 8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı23:58 - Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu
23:32 - PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?
AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!
Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bunlar iyi günlerimiz olabilir 3
Piknik alanları 1
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1
Cansız manken 1
sineklik 1
küpe takan erkek 3
şu anda dinlenen şarkı 2
bunaltıcı sıcaklar 1
süper bulaştırıcılar 2
Pufuduk 2
SON İLANLAR
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Müze Müdürlüğü Geçici 40 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza 4 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam