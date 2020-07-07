'Bataklık Operasyonu' kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı
|07 Temmuz 2020 17:57
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"Bataklık Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında aranan bir kişi, Bingöl Genç'te gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak değerlendirilen "Bataklık Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden, suç örgütünün liderleri olmakla suçlanan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 34 kişi geçen hafta sonu tutuklanmıştı.
Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.
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