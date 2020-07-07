Hazine haziranda açık verdi
Hazine nakit dengesi, haziran ayında 26 milyar 758 milyon lira açık verdi.
|07 Temmuz 2020 18:05
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Hazine nakit dengesi, haziran ayında 26 milyar 758 milyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 61 milyar 444 milyon lira, nakit giderleri 89 milyar 452 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 83 milyar 228 milyon lira, faiz ödemeleri ise 6 milyar 224 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 21 milyar 784 milyon lira açık verdi.
Haziran ayında nakit dengesinde 26 milyar 758 milyon lira açık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 92 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 599 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 26 milyar 286 milyon lira azaldı.
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