Kocaeli'de denizde boğulan polis memuru toprağa verildi
|07 Temmuz 2020 18:07
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan polis memuru Muhammet Şahin Gülmez'in (37) cenazesi defnedildi.
Kandıra Devlet Hastanesi morgundan alınan Gülmez'in cenazesi, İzmit ilçesindeki Karadenizliler Camisi'ne getirildi.
Cenaze aracından tören mangası tarafından alınan Gülmez'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, musalla taşına konuldu.
Burada Vali Vekili Dursun Balaban, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve ilgililer, Gülmez'in babası Yaşar Gülmez'e başsağlığı diledi.
İkindi vakti kılınan namazın ardından Gülmez'in cenazesi Karadenizliler Mezarlığı'nda defnedildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü personeli olarak görev yapan Gülmez, evli ve bir çocuk babasıydı.
- Olay
İzmit ilçesinden ailesi ve arkadaşlarıyla dün Kerpe'ye giden polis memuru Gülmez (37), serinlemek için denize girmişti.
Gülmez'in bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gülmez'i Kandıra Devlet Hastanesine götürmüştü.
Gülmez, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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