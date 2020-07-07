İlçede virüs vakası 16'ya yükseldi, 3 bina karantinaya alındı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Korona virüse (Covid-19) yakalananların sayısının 16'ya yükseldiği, 3 binanın ise karantinaya alındığı bildirildi
|07 Temmuz 2020 18:17
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Korona virüse (Covid-19) yakalananların sayısının 16'ya yükseldiği, 3 binanın ise karantinaya alındığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler sürüyor. Maske kullanımın zorunluğu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son bir hafta içerisinde vaka sayısında ciddi bir artış olduğu öğrenildi. Kaymakamlık tarafından şuana kadar 3 binanın karantinaya alındığı, 16 kişinin testinin ise pozitif çıktığı aktarıldı.
Filyasyon ekiplerinin çalışma yaptığı ilçede yetkililer, alınan tedbirlere tüm vatandaşları uymasını isteyerek özellikle maske takımına dikkat edilmesini istedi.
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