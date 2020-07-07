Brezilya Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı
|07 Temmuz 2020 18:35
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Bolsonaro, birkaç gündür yüksek ateş ve yorgunluk gibi belirtiler göstermesinin ardından dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bolsonaro, sağlığının iyi olduğunu belirtti ve virüsün başkalarına yayılmaması için gerekli önlemleri aldığını söyledi.
Birkaç gündür yüksek ateş ve yorgunluk gibi semptomlar gösteren 65 yaşındaki Devlet Başkanı, dün akşam saatlerinde akciğerlerini kontrol ettirmiş ve iyi olduğunu açıklamıştı.
Ülkenin aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti.
Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ekonomik tedirginliklerle ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.
Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 65 bin 487 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19, 1 milyon 623 bin 284 kişide görüldü.
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