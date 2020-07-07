Vaka sayısı artan 5 ilde, yüzde 7 daha az yeni vaka var
|07 Temmuz 2020 18:59
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Sağlık Bakanlığı 7 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.
Son 24 saatte 2 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 185 bin 292 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?' dedi.
Bakan Fahrettin Koca, 2 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından en çok vaka olan 5 ili İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa olarak açıklamıştı.
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