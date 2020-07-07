1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kovid-19 salgını hızlanıyor ve daha zirvesine ulaşmadık'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.
 07 Temmuz 2020 19:48
Yazdır

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurguladı.

Salgının patlak vermesinden 3 ay sonra tüm dünyada vaka sayının 400 bine ulaştığını anımsatan Ghebreyesus, "Sadece hafta sonu ise dünya genelinde 400 binden fazla vaka vardı. Şu anda 11,4 milyon Kovid-19 vaka sayımız var ve 535 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık. Ölü sayısı küresel olarak dengelenmiş gibi görünse de gerçekte bazı ülkeler ölüm sayısını azaltmada önemli ilerleme kaydetmişken, diğer ülkelerde ölümler hala artıyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, virüsün hafife alınamayacağı, çok ciddi olduğu ve hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısını yaptı.

- DSÖ ekibi Çin'e gidiyor

Son birkaç aydır Kovid-19'un kaynağının tartışıldığını belirten Ghebreyesus, DSÖ ekibinin virüsün kaynağını Çinli meslektaşlarıyla birlikte "tanımlamak" üzere hafta sonu Çin'e gideceğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ liderliğindeki misyonun "virüsün hayvandan insana nasıl geçtiğini" de araştıracağını kaydetti.

- Bolsonaro'ya geçmiş olsun mesajı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da Kovid-19 tespit edilmesiyle ilgili bir soruya da Ghebreyesus, "Kendisinin iyi olmasını ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyoruz." cevabını verdi.

Ghebreyesus, Bolsonaro'nun semptomlarının hafif olması ve en kısa zamanda ofisine dönerek ülkesine hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Bolsonaro, pandemi süreciyle ilgili DSÖ'ye karşı sert eleştiriler yöneltiyordu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Asıl küresel savaş internette
08 Temmuz 2020 06:10		 Trump yönetimi, DSÖ'den resmi olarak çekildi
07 Temmuz 2020 21:40
Brezilya Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı
07 Temmuz 2020 18:35		 İran'da düğüne katılan 200 kişi koronavirüse yakalandı
07 Temmuz 2020 15:32
BM: Esed savaş suçu işliyor
07 Temmuz 2020 15:13		 Virüs çocukların okula dönmesine engel mi?
07 Temmuz 2020 15:07
İran'da virüsten en yüksek ölü sayısı kaydedildi
07 Temmuz 2020 13:46		 Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!
07 Temmuz 2020 07:05
Suudi Arabistan, hac için sağlık protokolü yayınladı
06 Temmuz 2020 19:38		 Almanya'dan Türkiye açıklaması: Seyahat yasağı kısa sürede kalkabilir
06 Temmuz 2020 13:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:10 - Maya ve un rafta kaldı07:08 - TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı06:50 - Gıda'da bilim kurulu oluşturuluyor06:40 - CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Asıl küresel savaş internette
01:42 - AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!01:32 - CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı01:26 - Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda01:06 - Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu00:58 - Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu00:50 - Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
00:10 - ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?00:01 - 2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri00:00 - 8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı23:58 - Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu
23:32 - PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?
AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!
Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon 1
parmağı ağzında kalmak 1
şu anda dinlenen şarkı 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1
Kanye west'in abd başkan adayı olması 1
gaziantep 1
sela 1
güldür güldür show 2
Piknik alanları 1
SON İLANLAR
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Müze Müdürlüğü Geçici 40 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza 4 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam