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Sigara içirilen küçük çocuğa ilişkin savcılıktan açıklama

Küçük yaştaki kuzenine sigara içirdiği görüntüler sosyal medyaya yansıyan B.A.'ya ilişkin savcılıkça açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir" denildi.
 07 Temmuz 2020 19:55
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Küçük yaştaki kuzenine sigara içirdiği görüntüler sosyal medyaya yansıyan B.A.'ya ilişkin savcılıkça açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir" denildi.

Küçük yaştaki kuzenine sigara içirdiğine dair görüntüler sosyal medyaya yansıyan ve hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan B.A., Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun ailesinin şüpheliden şikayetçi olmadığı ve Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nin kararı ile çocuk hakkında fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmasına ilişkin sağlık tedbirine hükmedildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada:

"Bazı sosyal medya platformlarında 07 Temmuz tarihinde 'Kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdurenin anne ve babasının yanında görüntüleri çektiği anlaşılan B.A.'nın ifadesine başvurulmuş, anne ve babanın akrabaları olan şüpheliden şikayetçi olmamaları nedeni ile 'çocuğun yüksek yararı' gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdure hakkında Mahkemeden koruma kararı talep edilmiştir. Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nin 07 Temmuz tarihinde verdiği karar ile; mağdur çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir. Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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