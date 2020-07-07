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Koronavirüsü yenen başkan ilçe sakinlerini bilinçlendiriyor

Hastanede 12 gün Kovid-19 tedavisi gördükten sonra iyileşen Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, ilçe sakinlerini hastalığa karşı bilinçlendiriyor.
 07 Temmuz 2020 21:01
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Tahir Saklı, 22 Mayıs'ta halsizlik, öksürük, iştahtan kesilme şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu.

Tetkiklerin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan Saklı, Şemdinli Devlet Hastanesine yatırıldı. 12 günlük tedavi sonucunda Kovid-19 testinin negatife dönüşmesi üzerine taburcu edilen Saklı, 14 gün de evinde karantinada kalarak hastalık sürecini tamamladı.

15 Haziran'da görevinin başına dönen Saklı, o günden bu yana katıldığı programlarda, yaptığı ziyaretlerde ilçe sakinlerini hastalığa karşı uyarıyor, vatandaşlardan maske takmalarını, belirlenen kurallara ve sosyal mesafeye uymalarını istiyor.

"Sağlık hizmetlerimiz üst düzeyde"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Saklı, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı ilk günden ilçede yoğun önlemler aldıklarını söyledi.

Önlemlere rağmen ilçede de vakaların görüldüğünü belirten Saklı, "Halsizlik, öksürük, iştahtan kesilme gibi şikayetler üzerine hastaneye gittim. Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. 12 günlük tedavi süreci geçirdim. Hastanede yattığım sürede devletimizin sağlık hizmetlerinin üst düzeyde olduğuna şahitlik ettim. Şemdinli küçük bir ilçe olmasına rağmen imkanlar çok iyiydi. 12 günün sonra tedavi sürecim tamamlandı ve 14 gün evde karantinada kaldım. Toparlandıktan sonra işimin başına döndüm." diye konuştu.

"Hastalığı yendikten sonra uyarıların önemini daha iyi anladım"

İnsanların yapılan açıklamaları ilk zamanlarda çok ciddiye almadığına dikkati çeken Saklı, şunları kaydetti:

"Hastalığı geçirdikten sonra hükümetimizin, özellikle Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarıların, açıklamaların ne kadar değerli ve önemli olduğunu daha iyi anladım. Tüm insanlara söylüyorum bu hastalıktan korunabilmek için herkesin belirlenen kurallara uyması gerekiyor. Maskeyi ceza yememek için değil, kendinizin ve başkalarının sağlığı için takın. Bütün dünya bu hastalıkla mücadele ediyor. Ben güçlüyüm bu hastalığın üstesinden gelirim diyebilirsiniz ama başkasına da bulaştırabiliyorsunuz. Bu nedenle maske takmalıyız, kurallara uymalıyız. Belediye olarak virüsün Türkiye'de görüldüğü andan itibaren maske ve dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verdik. Bugüne kadar 70 bine yakın maske dağıttık. Toplu yaşam alanlarını, halkın yoğun kullandığı yerleri, parkları her yeri sürekli dezenfekte ettik."

"Kendimi örnek vererek uyarılarda bulunuyorum"

Göreve başladıktan sonra katıldığı programlarda, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldiğinde kendisini örnek vererek uyarılarda bulunduğunu aktaran Saklı, "İlçe merkezinde sürekli anonslar yapıyoruz. İlçemiz şu anda daha iyi durumda. Halkımız maske ile yaşamaya ve sosyal mesafeye uymaya alıştı. Kısa zamanda bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Sağlık sektörümüzün ne kadar güçlü olduğunu dünyaya gösterdik. Hastalığı yaşayan biri olarak söylüyorum. 12 günlük hastane sürecinde sağlık sistemimizin ne kadar büyük olduğunun farkına vardım ancak yine de hasta olmamak için sosyal mesafeye, maske takmaya ve hijyene dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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