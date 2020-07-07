MSB: Türk-Rus 20'inci ortak devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.
|07 Temmuz 2020 21:53
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı
08 Temmuz 2020 07:08
|CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı
08 Temmuz 2020 06:40
|CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
08 Temmuz 2020 01:32
|Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
08 Temmuz 2020 01:26
|8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Temmuz 2020 00:00
|PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü
07 Temmuz 2020 23:32
|Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki
07 Temmuz 2020 21:45
|Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüştü
07 Temmuz 2020 20:45
|Pekcan: Ekonomik tabloda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık
07 Temmuz 2020 18:59
|Vaka sayısı artan 5 ilde, yüzde 7 daha az yeni vaka var
07 Temmuz 2020 18:59