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Soruşturma komisyonları çift sayıyla kurulabilir mi?

İdari soruşturmalarının içeriğine göre birden fazla üyeyle kurulabilecek olan komisyonların çift sayıdan oluşmasında hukuki bir engel bulunmamaktadır!
 17 Temmuz 2020 00:03
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Soruşturma komisyonları çift sayıyla kurulabilir mi?

Bilindiği üzere, disiplin işlemlerinin sağlıklı bir sonuca varabilmesi soruşturmacıların kabiliyetlerine bağlı bir durumdur. Ülkemizde birçok idari soruşturma, tecrübesiz soruşturmacıların usulü hatalarından dolayı ilk derece mahkemelerinden dönmektedir.

Diğer taraftan, fazla sayıda tanık, müşteki ve şüpheliyi içine alabilecek geniş çaplı olarak ifade edebileceğimiz soruşturmalarda idarelerin tek soruşturmacı görevlendirerek işlem tesis etmek yerine, fazla sayıda soruşturmacı tayin ederek komisyonlar oluşturduğu bilinen bir durumdur.

Bu durum, soruşturma işlemlerinin belirlenen süreden önce tamamlanabilmesi, hazırlanacak soruşturma raporunun süratle yazılması ve soruşturmaya konu olayla ilgili olarak birden fazla kişinin olayı muhakeme ederek görüş ve değerlendirmesi açısından bakıldığında faydalı bir seçenek olarak düşünülebilir.

Nitekim, mevzuatımızda soruşturmalarda birden fazla soruşturmacı tayin edilmesinde hukuken bir engel de bulunmamaktadır. Örnek olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A-c maddesinde yer alan; "Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı yapmak üzere birim içerisinden soruşturmacı veya komisyon görevlendirebilir." hükmüne göre özel disiplin mevzuatlarında idari soruşturmalarda komisyon görevlendirilebileceği de açıkça ifade edilmektedir.

Öte yandan, idari işlemlerde karara esas olmak üzere toplanan komisyonların/kurulların kararlarını mevcudun salt çoğunluğu ile alması esastır.

Ancak, soruşturmacılar tarafından yürütülen soruşturma işlemleri karara bağlanmış türden işlemler olmayıp soruşturma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile alınan ifadeler sonucunda soruşturmacının kanaatini ve teklifini ihtiva eden işlemlerdir.

Soruşturmacının kanaati ve bunun sonucunda getirilen teklif disiplin amiri ya da kurullarınca karara bağlanacağından soruşturmacı sayısı ile bu sayının tek ya da çift bir sayı olması açısından herhangi bir önem içermemektedir.

Disiplin soruşturmalarında önemli olan soruşturmanın sıhhatli bir şekilde yürütülerek bütün yönleriyle ele alınması, usulü hatalardan dolayı dosyaların yargıdan dönmemesini güvence altına almaktır.
Memurlar.Net - Özel

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