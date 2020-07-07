1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Mehmet Yılmaz, 4 gün önce Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı ile 28'inci Sokak'ın birleştiği yerde satın aldığı 440 metrekare arsanın içinden geçen yolu, kamulaştırması yapılmadığı gerekçesiyle ulaşıma kapattı.
 07 Temmuz 2020 22:31
Yazdır
'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı

Emlakçı Mehmet Yılmaz, cuma günü Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içindeki Zafer Mahallesi Bülent Taşkıran Bulvarı'nda içinden yol geçen 440 metrekare arsayı satın aldı. Bugün yeniden bölgeye giden Yılmaz, arazisine dahil olan yola demir kazık çakarak, kum döküp ulaşıma kapattı.

Yılmaz'ın eylemi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine geldi. Arazi sahibini ikna etmeye çalışan zabıtalar, yolu açması konusunda Yılmaz'ı ikna edemeyince devreye polis ekipleri girdi. Polis ekiplerine tapuları gösteren Yılmaz eyleminin yasal olduğunu belirterek, "Ben Belediye'den bu arazi için 18 uygulaması yapılmasını talep ettim. Benim amacım sorun çıkarmak değil. Madem belediye burayı kamulaştırmış, o zaman benim arazimin ölçülerinde bana başka bir yerden arazi göstersin" dedi.

YOL KULLANIMA AÇILDI

Araziyi satın alan Mehmet Yılmaz'ın 4 gün önce sosyal Medya hesabından, "Allah bize yol almaya da nasip etti. İnşallah yakında yolu kapatmayı da nasip eder" yazılı paylaşım yaptığını açıklayan Nazilli'nin İYİ Parti'li Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yılmaz'ı art niyetli bulduğunu belirterek, "Sevgili hemşehrimiz 160 bin kişinin de bildiği üzere yol olduğunu bilerek satın almıştır. Akabinde de böyle bir eyleme kalkışmıştır. Kamunun kullanımına açılmış yolların kapatılması TCK anlamında da bir suçtur" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kazıkları sökmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yıllardır gizemi çözülemedi! 'Bu suya gelen kuşlar ölüyor'
07 Temmuz 2020 22:29		 Kırşehir'de düğünler 6 saat ile sınırlandırıldı
07 Temmuz 2020 19:39
26 yıl sonra su kuyruğu
07 Temmuz 2020 18:21		 İlçede virüs vakası 16'ya yükseldi, 3 bina karantinaya alındı
07 Temmuz 2020 18:17
İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağmur uyarısı
07 Temmuz 2020 16:59		 Meteorolojiden iki bölgeye 'kuvvetli yağış' uyarısı
07 Temmuz 2020 16:23
Meteorolojiden o il için sağanak ve dolu uyarısı
07 Temmuz 2020 16:16		 İstanbul'da Arabistan sıcakları gidiyor, lokal yağış bekleniyor
07 Temmuz 2020 14:52
Ağrılılar maske yasağına ilk gün hazırlıksız yakalandı
07 Temmuz 2020 14:47		 Vali uyardı: Tedbirlere uyulmaması vaka sayısını artırıyor
07 Temmuz 2020 14:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:10 - Maya ve un rafta kaldı07:08 - Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı06:50 - Gıda'da bilim kurulu oluşturuluyor06:40 - CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Asıl küresel savaş internette
01:42 - AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!01:32 - CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı01:26 - Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda01:06 - Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu00:58 - Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu00:50 - Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
00:10 - ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?00:01 - 2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri00:00 - 8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı23:58 - Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu
23:32 - PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?
AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!
Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamirat işlerinden anlayan erkek 1
bunaltıcı sıcaklar 1
kılçık 1
sineklik 1
sela 1
şu anda dinlenen şarkı 2
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1
kadına şiddet 2
gaziantep 1
küpe takan erkek 3
SON İLANLAR
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Müze Müdürlüğü Geçici 40 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza 4 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam