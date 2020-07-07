'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
|07 Temmuz 2020 22:31
|Yazdır
Emlakçı Mehmet Yılmaz, cuma günü Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içindeki Zafer Mahallesi Bülent Taşkıran Bulvarı'nda içinden yol geçen 440 metrekare arsayı satın aldı. Bugün yeniden bölgeye giden Yılmaz, arazisine dahil olan yola demir kazık çakarak, kum döküp ulaşıma kapattı.
Yılmaz'ın eylemi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine geldi. Arazi sahibini ikna etmeye çalışan zabıtalar, yolu açması konusunda Yılmaz'ı ikna edemeyince devreye polis ekipleri girdi. Polis ekiplerine tapuları gösteren Yılmaz eyleminin yasal olduğunu belirterek, "Ben Belediye'den bu arazi için 18 uygulaması yapılmasını talep ettim. Benim amacım sorun çıkarmak değil. Madem belediye burayı kamulaştırmış, o zaman benim arazimin ölçülerinde bana başka bir yerden arazi göstersin" dedi.
YOL KULLANIMA AÇILDI
Araziyi satın alan Mehmet Yılmaz'ın 4 gün önce sosyal Medya hesabından, "Allah bize yol almaya da nasip etti. İnşallah yakında yolu kapatmayı da nasip eder" yazılı paylaşım yaptığını açıklayan Nazilli'nin İYİ Parti'li Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yılmaz'ı art niyetli bulduğunu belirterek, "Sevgili hemşehrimiz 160 bin kişinin de bildiği üzere yol olduğunu bilerek satın almıştır. Akabinde de böyle bir eyleme kalkışmıştır. Kamunun kullanımına açılmış yolların kapatılması TCK anlamında da bir suçtur" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kazıkları sökmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yıllardır gizemi çözülemedi! 'Bu suya gelen kuşlar ölüyor'
07 Temmuz 2020 22:29
|Kırşehir'de düğünler 6 saat ile sınırlandırıldı
07 Temmuz 2020 19:39
|26 yıl sonra su kuyruğu
07 Temmuz 2020 18:21
|İlçede virüs vakası 16'ya yükseldi, 3 bina karantinaya alındı
07 Temmuz 2020 18:17
|İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağmur uyarısı
07 Temmuz 2020 16:59
|Meteorolojiden iki bölgeye 'kuvvetli yağış' uyarısı
07 Temmuz 2020 16:23
|Meteorolojiden o il için sağanak ve dolu uyarısı
07 Temmuz 2020 16:16
|İstanbul'da Arabistan sıcakları gidiyor, lokal yağış bekleniyor
07 Temmuz 2020 14:52
|Ağrılılar maske yasağına ilk gün hazırlıksız yakalandı
07 Temmuz 2020 14:47
|Vali uyardı: Tedbirlere uyulmaması vaka sayısını artırıyor
07 Temmuz 2020 14:34