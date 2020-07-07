Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza
Trafik polislerince 3-5 Temmuz'da gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, 73 bin 801 sürücüden 43 bin 534'ünün hız ihlali yaptığı belirlendi
|07 Temmuz 2020 22:49
|Yazdır
Ülke genelinde trafik polislerince yapılan denetimlerde 3 günde 43 bin 534 hız ihlali yapıldığı tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kuralları ile yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve hız ihlali kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 3-5 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimleri gerçekleştirildi.
Denetlenen 73 bin 801 sürücüden 43 bin 534'ünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Söz konusu araç ve sürücüler hakkında cezai işlem yapıldı.
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gıda'da bilim kurulu oluşturuluyor
08 Temmuz 2020 06:50
|Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
08 Temmuz 2020 01:06
|Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
08 Temmuz 2020 00:58
|Yargıtay'da 8 daire kapatılıyor
07 Temmuz 2020 22:46
|Ankara ve 5 ilde asker uğurlama törenlerine yasak geldi
07 Temmuz 2020 22:01
|Bisikletliye 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi
07 Temmuz 2020 20:43
|Askeri sadece 1. derece yakını uğurlayacak
07 Temmuz 2020 20:33
|Formasyon belgesi olanlar için MEB'den düzenleme
07 Temmuz 2020 19:01
|Dört ilden yeni karantina uygulaması haberleri geldi
07 Temmuz 2020 17:22
|Diyanet'ten hacı adaylarına iki seçenek
07 Temmuz 2020 16:25