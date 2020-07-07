Yüzyılın cerrahı 95'inci yaşını 10 bin cerrahla kutladı
|07 Temmuz 2020 22:54
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Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' olarak adlandırılan Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925'de Diyarbakır Lice'de doğdu. Prof. Dr. Yaşargil, 95. yaş günü tüm dünyadan 10 binin üzerinde beyin ve sinir cerrahının katıldığı bilimsel bir toplantı ile kutlandı.
'Microneurosurgery - Past, Present & Future' (Mikronöroşirurji'nin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği) başlıklı uluslararası "webinar" toplatısında Prof. Yaşargil; mesleki tecrübelerini, bilgi ve deneyimlerini tüm dünya beyin ve sinir cerrahları ile bir kez daha paylaştı. Bu toplantıda Harvard Üniversitesi'nden Prof. Ossama Al Mefty, Arkansas Nörobilim Enstitüsü'nden Prof. Ali Krisht, Brezilya Mato Grosso do Sul Üniversitesi'nden Prof. Paulo Kadri ve Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Uğur Türe de konuşmacı olarak katıldılar. Pandemi nedeniyle "webinar" toplantısı olarak düzenlenen bu uluslararası toplantıya, tüm dünyadan rekor sayıda bilim insanı büyük ilgi gösterdi.
PROF. YAŞARGİL'İN YENİ KİTABI HAZIR
Tüm hayatını modern nöroşirurji biliminin gelişimine adamış olan büyük bilim adamı, bugünlerde eserlerine bir yenisini daha ekledi. Prof. Yaşargil, daha önceki yıllarda yayınlamış olduğu 'Microneurosurgery' (Mikronöroşirurji) kitapları serisinin 7. cildini de pandemi sırasında tamamladı. Bugün 95 yaşında olan, Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, mikronöroşirurji alanındaki çalışmalarına, bu alanda eğitim, öğretim ve üretimine ara vermeden devam ediyor.
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