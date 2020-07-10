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İŞKUR, güvenlik soruşturmasına dair kararlarda, mahkeme kararlarını uygulamıyor

İŞKUR'a atanan sözleşmeli personelin atamaları, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasına dair işlemlerin mahkemece iptal edilmesine rağmen, 30 günlük süre geçirilmekte ve mahkeme kararları uygulanmamaktadır.
 10 Temmuz 2020 09:05
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İŞKUR, güvenlik soruşturmasına dair kararlarda, mahkeme kararlarını uygulamıyor

İŞKUR'a sözleşmeli olarak yerleşen bazı adayların atamaları, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması nedeniyle iptal edilmiştir.

Güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlanan personel dava açmış ve davayı kazanmışlardır.

Ancak mahkeme kararlarının gereğinin 30 gün içinde yerine getirilme zorunluluğu bulunmasına rağmen, İŞKUR'un bu 30 günlük süreyi geçirdiği ve bir işlem yapmadığı belirtilmektedir.

Mahkeme kararlarının gereğini 30 gün içinde yerine getirmek bir kanuni zorunluluk olup, İŞKUR Genel Müdürlüğünün, bu kanuni zorunluluğu aşarak, görevi kötüye kullanma ile sonuçlanabilecek işlemlerden kaçınması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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