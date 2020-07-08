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ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?

ÖSYM'nin YKS için bina sorumlularına 369 TL yerine 297 TL sınav ücreti büyük tartışmaya neden oldu
 08 Temmuz 2020 00:10
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ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda görev alanlara ne kadar ücret verileceği 2020 yılı başında ilan edilmişti. Tıklayınız.

Buna göre örneğin bina sorumlularına 369 TL sınav ücreti yatırılması gerekmektedir.

Ancak, memurlar.net'in WhatsApp hattına yazan takipçilerimiz, ÖSYM'nin YKS için 297 TL yatırdığını belirtmiştir.

Yüzde 20 ve 27'ye göre hesaplama yapıldığında dahi 297 TL sınav ücreti bulunamamaktadır.

Sınavda görev alan personel, ÖSYM'yi aramasına rağmen, 444'lü hatlar açılmamaktadır.

Sınav hizmetlerinde görev alan personel, ÖSYM'nin 297 TL ücreti nasıl bulduğunu açıklamasını talep etmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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