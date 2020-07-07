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Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar için Türkiye'de en düşük 250 bin dolarlık konut satın almaları ve bankada 500 bin dolar mevduat hesabına sahip olması şartı aranıyor. Ancak İstanbul'da yaşanan akıl almaz bir sahtecilik olayı, hayali konut satışlarıyla yabancıların Türk vatandaşlığına geçirildiğini ortaya çıkardı. İstanbul'da bilinen bir inşaat firmasının satış ofisini alan H.K., 30 ve 60 bin dolar arasında değişen paralar karşılığı, kendisine ait evleri yabancı uyruklu kişilere "hayali" olarak sattı. H.K., hayali ev satışlarını yaparken, Türk vatandaşlığı süreci tamamlandıktan sonra, konutları bedelsiz olarak geri alacağını düzenleyen bir de protokol imzalattı. Protokolle sahteciliğini belgeli hale getiren H.K., bir süre sonra hem devleti hem de kendisini dolandırdığını fark eden iş insanı Ş. E. tarafından savcılığa şikayet edildi.
 07 Temmuz 2020 23:58
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Son yıllarda Türk vatandaşlığına geçmek isteyen ve bu nedenle Türkiye'den konut satın alan yabancı sayısında önemli bir artış oldu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen, H.K. isimli emlakçı, hayali konut satışları yaparak para karşılığı yabancıları Türk vatandaşlığa geçirdiği iddia edildi. Eski ortağı iş insanı Ş.E.'nin avukatı Lokman Alpaydın tarafından, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda emlakçı H.K.'nın, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılardan 30 ila 60 bin dolar alarak, kendisine ait evleri 250 bin dolara satmış gibi gösterdiği belirtildi. Türk vatandaşlığına geçirdiği yabancılara, kağıt üzerinde satış yaptığı konutları, 3 yıl sonra bedelsiz olarak geri vereceklerine dair protokol de imzalatan H.K.'nın, bu yolla yatırımı engelleyerek devleti de zarara uğrattığı ileri sürüldü.

YABANCI ALICI GETİRECEĞİ VAADİYLE ORTAK OLDU

Kendisi de 1990'lı yıllarda Türk vatandaşı olmuş emlakçı H.K. hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde şu iddialar yer aldı: A.Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kurucusu ve sahibi olan Ş.E., 2017 yılında Beylikdüzü'nde yapacağı yeni inşaat için şüpheli H.K.'nın teklifi üzerine satış ofisini aldı. H.K daireleri satın alacak yabancı müşteri getireceği sözü verdi. Hatta yabancı müşteriler üzerinde olumlu etki oluşturmak için inşaat projesine de H.K.'nın kendi şirketinin adı olan 'G.Rezidans' ismi verildi.

SAHTECİLİĞİ PROTOKOLLE BELGELEDİ

H.K.'nın bir süre sonra inşaat projesinden satın aldığı konutları, yabancılara satmış gibi göstererek bu kişilerin Türk vatandaşlığına geçmesini sağladığı ortaya çıktı. Türk vatandaşı olmak için 250 bin dolarlık ev satın alarak Türkiye'de yatırım yapması gereken bu kişiler, H.K.'ya 30 ila 60 bin dolar ödeyerek sözde daire sahibi oldu. H.K., hayali konut satarak Türk vatandaşlığını kazandırdığı bu kişilere bir de protokol imzalattı. Protokolde satışı yapılan konutların 3 yıl sonra bedelsiz olarak kendisine geri verileceği düzenlendi. H.K.'nın protokollerde unvanını kullandığı şirketle o tarihlerde herhangi bir ortaklığı veya yetkisi de olmadığı belirtildi.

"30 -40 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLDİĞİNİ BİZ DE DUYUYORUZ"

Gayrimenkul Danışmanı İlker Güven, "Türk Vatandaşlığı almak, Türk vatandaşı olmak çok kolay olmamalı. Yasayla birlikte 250 bin dolar getiren vatandaşlar Türk vatandaşı oluyor. Son zamanlarda bizde duyduk. 30 bin 40 bin dolar vererek vatandaşlık verildiğini duyuyoruz. Biz buna karşıyız. Türk vatandaşlığı bu kadar kolay olmamalı. Bu tür satış yapanların karşısında duruyoruz. Bize bu şekilde teklif gelmedi ama çevremizden duyuyoruz. 250 bin dolar altında vatandaşlık veren kurumlarla firmalarla muhattap olunmamalı. Bu şekilde vatandaşlık alan kişiler yüzünden yasaya uygun yatırım yapanlara da haksızlık oluyor. Bu şekilde vatandaşlığa geçen yabancılar, 250 bin doları inşaat firmasının hesabına yatırıyorlar. Satış sonrası da para geri çekiliyor. 3 yıl sonunda da ev tekrar satış yapan firmaya veriliyor" diye konuştu.
DHA
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