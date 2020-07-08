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8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
 08 Temmuz 2020 00:00
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8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde sabah namazı kılacak.

(Ankara/04.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00)

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.

(Van)

2- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Çanakkale)

3- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 31. hafta mücadelesine, Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe-MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Trabzon/18.30/İzmir/Antalya/21.00)

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Anadolu Ajansı
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