Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu

VAKA SAYISI ARTAN 5 İLDE, YÜZDE 7 DAHA AZ YENİ VAKA VAR Sağlık Bakanlığı 7 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.