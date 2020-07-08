Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
Yargıtay Başkanlığı 5'i hukuk, üçü ceza olmak üzere 8 dairenin kapatıldığını kapatılan dairelerin iş yükünün diğer dairelere devredildiğini duyurdu.
|08 Temmuz 2020 01:06
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8 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararına göre 22, 21, 20, 19, 13 Hukuk Daireleri ile 20, 18, 17 Ceza Daireleri kapatıldı
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