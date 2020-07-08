"Herkesin yaşam tarzına saygılıyız"

Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, LGBTİ+'lar konusunda ne düşündüğü konusunda gelen bir soruyu da yanıtlayan Babacan "Devletin kimsenin yaşam tarzını değiştirme görevi olamaz. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Ama aile kurumunun güçlü tutulması da anayasal görevlerden biridir" dedi.

"İçkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda"

Yeni gelen Özel Tüketim Vergileriyle (ÖTV) ilgili soruyu da yanıtlayan Babacan "Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir değil. Komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına alkol satılıyor. Türkiye'de bu vergilerin yüksek olması kaçakçılığı doğuruyor" dedi.

"İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler üzerindeki vesayeti kabul edilemez"

Ruşen Çakır'ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır' sözlerini hatırlatması üzerine Babacan iktidarın düşüş trendine girdiğini söyledi. Babacan "Şahıslarla bizim derdimiz yok. Hesaplaşmamız yok. Hedefimiz ne AK Parti'dir, ne Sayın Cumhurbaşkanıdır. Bizim derdimiz Türkiye'nin geleceğidir" dedi.

HDP'li belediyelere kayyım atanması konusunda da görüşleri sorular Babacan seçilmiş bir belediye başkanının yargı kararı olmadan görevden alınmasının, İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler üzerindeki vesayetinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Babacan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yargı sürecinin de tam bir garabet olduğunu kaydetti.