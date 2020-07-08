Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
|08 Temmuz 2020 01:26
|Yazdır
"Herkesin yaşam tarzına saygılıyız"
Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, LGBTİ+'lar konusunda ne düşündüğü konusunda gelen bir soruyu da yanıtlayan Babacan "Devletin kimsenin yaşam tarzını değiştirme görevi olamaz. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Ama aile kurumunun güçlü tutulması da anayasal görevlerden biridir" dedi.
"İçkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda"
Yeni gelen Özel Tüketim Vergileriyle (ÖTV) ilgili soruyu da yanıtlayan Babacan "Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir değil. Komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına alkol satılıyor. Türkiye'de bu vergilerin yüksek olması kaçakçılığı doğuruyor" dedi.
"İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler üzerindeki vesayeti kabul edilemez"
Ruşen Çakır'ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır' sözlerini hatırlatması üzerine Babacan iktidarın düşüş trendine girdiğini söyledi. Babacan "Şahıslarla bizim derdimiz yok. Hesaplaşmamız yok. Hedefimiz ne AK Parti'dir, ne Sayın Cumhurbaşkanıdır. Bizim derdimiz Türkiye'nin geleceğidir" dedi.
HDP'li belediyelere kayyım atanması konusunda da görüşleri sorular Babacan seçilmiş bir belediye başkanının yargı kararı olmadan görevden alınmasının, İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler üzerindeki vesayetinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Babacan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yargı sürecinin de tam bir garabet olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı
08 Temmuz 2020 07:08
|CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı
08 Temmuz 2020 06:40
|CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
08 Temmuz 2020 01:32
|8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Temmuz 2020 00:00
|PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü
07 Temmuz 2020 23:32
|MSB: Türk-Rus 20'inci ortak devriyesi icra edildi
07 Temmuz 2020 21:53
|Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki
07 Temmuz 2020 21:45
|Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüştü
07 Temmuz 2020 20:45
|Pekcan: Ekonomik tabloda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık
07 Temmuz 2020 18:59
|Vaka sayısı artan 5 ilde, yüzde 7 daha az yeni vaka var
07 Temmuz 2020 18:59